Румынского судью, взявшего автограф у Холанда, отстранили от работы на родине

Румынский арбитр Октавьян Шовре был отстранён от работы на родине, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере».



Соответствующее решение принял судейский комитет в Румынии. Судья отстранён на неопределённый срок и не будет работать на оставшихся матчах нынешнего розыгрыша национального чемпионата.



Напомним, Шовре после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1) взял автограф у 20-летнего форварда «шмелей» Эрлинга Холанда. Впоследствии стало известно, что карточки с подписью футболиста будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно по этой причине линейный судья хотел заполучить автограф норвежского нападающего.

Стала известна причина, по которой боковой арбитр взял автограф у Холанда