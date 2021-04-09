Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румынского судью, взявшего автограф у Холанда, отстранили от работы на родине

Румынского судью, взявшего автограф у Холанда, отстранили от работы на родине
Футбол / Лига чемпионов 0

Румынский арбитр Октавьян Шовре был отстранён от работы на родине, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере».

Соответствующее решение принял судейский комитет в Румынии. Судья отстранён на неопределённый срок и не будет работать на оставшихся матчах нынешнего розыгрыша национального чемпионата.

Напомним, Шовре после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1) взял автограф у 20-летнего форварда «шмелей» Эрлинга Холанда. Впоследствии стало известно, что карточки с подписью футболиста будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно по этой причине линейный судья хотел заполучить автограф норвежского нападающего.

Стала известна причина, по которой боковой арбитр взял автограф у Холанда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021