Слуцкий: «Ростов» представляет очень серьёзную силу, команда эмоциональная, куражная

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Несмотря на то что «Ростов» — новая команда, даже по сравнению с полугодовой давностью, тем не менее они очень быстро и относительно безболезненно смогли провести большую смену, и по-прежнему это очень сильная команда, которая особенно дома — потому что команда очень эмоциональная, куражная — представляет очень серьёзную силу. Важная тяжёлая игра за «шесть очков», от которой во многом будет зависеть итоговый расклад.



Костюков получил небольшое повреждение в игре с «Сочи», пока его участие в матче под вопросом. Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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