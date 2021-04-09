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Сарри отказался стать тренером Кокорина в «Фиорентине»

Сарри отказался стать тренером Кокорина в «Фиорентине»
Футбол / Италия 0

Итальянский специалист Маурицио Сарри отклонил предложение «Фиорентины» возглавить команду.

62-летний тренер пока остается без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Как сообщает Football Italia, интерес к Сарри всё ещё проявляют «Наполи» и «Рома». Ранее сообщалось, что агент Сарри уже провёл две встречи с руководством «Ромы», которое готовится к потенциальной отставке Паулу Фонсеки. Также Сарри вёл переговоры с турецким «Фенербахче». Издание отмечает, что Сарри не хотел бы присоединяться к какой-либо команде по ходу сезона – из-за этого он отклонил предложение «Марселя».

Помимо «Ювентуса» Сарри работал в таких клубах, как «Пескара», «Перуджа», «Эмполи», «Наполи», «Челси».

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