Куман: не поддерживаю людей, которые критикуют «Реал»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».
«Матчи под названием «эль класико» отличаются от других встреч. «Барселона» преуспевает, у неё важные задачи, мы боремся за победы. Но, стоит признать, что «Реал» получает слишком много критики в свой адрес. Клуб находится в Лиге чемпионов и борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник людей, которые критикуют «Реал». У них есть выдающиеся игроки, и это будет интересная игра.
Обе команды осознают значимость возможной победы. Но результат не будет определяющим, поскольку впереди остаётся ещё много матчей, а любой команде тяжело выиграть постоянно. Победа в «класико» поднимет моральный дух, что будет важно на решающем отрезке сезона», — приводит слова Кумана Marca.
- 9 апреля 2021
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