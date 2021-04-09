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Куман: не поддерживаю людей, которые критикуют «Реал»

Куман: не поддерживаю людей, которые критикуют «Реал»
Футбол / Испания 0
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

«Матчи под названием «эль класико» отличаются от других встреч. «Барселона» преуспевает, у неё важные задачи, мы боремся за победы. Но, стоит признать, что «Реал» получает слишком много критики в свой адрес. Клуб находится в Лиге чемпионов и борется за чемпионство в Испании. Я не сторонник людей, которые критикуют «Реал». У них есть выдающиеся игроки, и это будет интересная игра.

Обе команды осознают значимость возможной победы. Но результат не будет определяющим, поскольку впереди остаётся ещё много матчей, а любой команде тяжело выиграть постоянно. Победа в «класико» поднимет моральный дух, что будет важно на решающем отрезке сезона», — приводит слова Кумана Marca.

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