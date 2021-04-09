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Возглавляемый Хави катарский клуб завершил чемпионат без единого поражения

Возглавляемый Хави катарский клуб завершил чемпионат без единого поражения
Футбол / Прочие турниры 0
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Катарский клуб «Аль-Садд», главным тренером которого является испанец Хави, завершил национальный чемпионат, не проиграв ни разу.

«Аль-Садд» гарантировал себе чемпионство ещё месяц назад – за четыре тура до конца чемпионата. После этого команда не позволила себе проиграть, обыграв в заключительном туре «Катар» — 3:0. «Аль-Садд» из 22 игр выиграл 19, забив больше всех мячей и пропустив меньше всех (соотношение голов – 77:14).

Победа в чемпионате — четвёртый трофей для Хави во главе «Аль-Садда». До этого он дважды выиграл Кубок наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима.

Хави является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры игрока Хави перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара.

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