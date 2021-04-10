Форвард «Ривер Плейта» Борре, которым интересовался «Краснодар», может оказаться в «Порту»

25-летний колумбийский форвард аргентинского «Ривер Плейта» Сантос Борре, интерес к которому приписывали со стороны российского «Краснодара», отклонил предложения нескольких клубов из Южной Америки, информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как сообщает источник, нападающий, который выходит на рынок свободных агентов ближайшим летом, уже отклонил предложения двух бразильских команд – «Гремио» и «Палмейраса», аргументируя это тем, что он желает попробовать свои силы в Европе. Этим может воспользоваться «Порту», но только в том случае, если им не удастся договориться о продлении контракта с форвардом Муссой Марега.
Ранее Сантос Борре ранее выступал за мадридский «Атлетико» и «Вильярреал». В нынешнем сезоне нападающий провёл 7 матчей, забил 5 голов, не отметившись результативными передачами.
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