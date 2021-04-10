«Ювентус» продлил контракт с защитником Дрэгушином

Румынский защитник Раду Дрэгушин подписал новый контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Новое соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Дрэгушин провёл четыре матча за «Ювентус» во всех турнирах. В составе «старой синьоры» Дрэгушин дебютировал осенью 2020 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может стать игроком «Ювентуса» в летнее трансферное окно.
Также сообщалось «Ювентус» может обменять своего нападающего Пауло Дибалу, если не продлит с ним контракт. В качестве кандидатов на замену кроме Икарди СМИ называли форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, полузащитника «Реала» Иско, нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.
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