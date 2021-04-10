«Химки» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Химки» — «Тамбов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Тамбов».



«Химки» в 24 матчах набрали 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.