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«Химки» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Химки» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Химки» — «Тамбов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Тамбов».

«Химки» в 24 матчах набрали 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

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