Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, предложила сделать владельца «Краснодара» Сергея Галицкого президентом России.



«Предлагаю его в президенты страны», — написала Мамаева в своём «инстаграме», отвечая на вопрос о своём отношении к Галицкому.



Напомним, Галицкий является основателем розничной сети «Магнит». В феврале 2018 года он продал ВТБ 29,1% акций сети. Сумма сделки составила 138 млрд рублей. «Краснодар» Галицкий основал в 2008 году, а уже спустя три года команда дебютировала в Российской Премьер-Лиге.



«Краснодар» набрал 34 очка за 24 матча и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем туре он разгромно проиграл «Ахмату» (0:5), после чего расстался с главным тренером Мурадом Мусаевым.

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