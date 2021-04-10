Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, предложила сделать владельца «Краснодара» Сергея Галицкого президентом России.
«Предлагаю его в президенты страны», — написала Мамаева в своём «инстаграме», отвечая на вопрос о своём отношении к Галицкому.
Напомним, Галицкий является основателем розничной сети «Магнит». В феврале 2018 года он продал ВТБ 29,1% акций сети. Сумма сделки составила 138 млрд рублей. «Краснодар» Галицкий основал в 2008 году, а уже спустя три года команда дебютировала в Российской Премьер-Лиге.
«Краснодар» набрал 34 очка за 24 матча и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем туре он разгромно проиграл «Ахмату» (0:5), после чего расстался с главным тренером Мурадом Мусаевым.
- 10 апреля 2021
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