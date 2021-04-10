Ледяхов: футболисты в первую очередь играют не за Тедеско, а за свои имена и «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал будущее наставника красно-белых Доменико Тедеско.
«Мы можем только гадать, но, думаю, Тедеско точно уйдёт. Футболисты — профессионалы, и в первую очередь они играют не за тренера, а за свои имена и клуб. «Спартак» всегда претендует на самые высокие места, и сейчас у команды появился шанс побороться за чемпионство. Кроме того, ребята отлично готовы физически. Где-то им повезло. Отсюда и кураж.
Покажите мне хотя бы одного действующего футболиста, который будет ругать своего тренера. Он уходит, а они остаются. Кому-то надо продлевать контракт. Как я уже сказал, люди прежде всего играют за себя и хотят чего-то добиться в текущем сезоне. Но, надо отдать должное Тедеско, коллектив в «Спартаке» сложился замечательный», — цитирует Ледяхова RT.
- 10 апреля 2021
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