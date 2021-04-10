Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ледяхов: автоголы не отменяют того факта, что Маслов — качественный защитник

Ледяхов: автоголы не отменяют того факта, что Маслов — качественный защитник
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, как тренерскому штабу москвичей вести себя с защитником красно-белых Павлом Масловым после нескольких результативных ошибок.

«Он парень молодой, а молодым свойственно ошибаться. Да, Павел неудачно сыграл за молодёжную сборную России на чемпионате Европы и отметился сразу двумя автоголами в РПЛ. Однако это не отменяет того факта, что Маслов — качественный защитник. Неслучайно он практически не выпадает из основного состава «Спартака». Тедеско правильно делает, что продолжает доверять футболисту, несмотря на помарки. Со временем Маслов обретёт уверенность в своих силах и начнёт показывать более качественную игру.

Точно не говорил бы о закономерности в его автоголах. Смотрел матч с «Ростовом», и там обвинить Павла в том, что он срезал мяч в собственные ворота, было сложно. Имел место небольшой рикошет. Маслов занимал абсолютно правильную позицию в своей штрафной, и ему просто не повезло. А так он в центре обороны действует достаточно уверенно», — сказал Ледяхов в интервью RT.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021