Ледяхов: автоголы не отменяют того факта, что Маслов — качественный защитник

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, как тренерскому штабу москвичей вести себя с защитником красно-белых Павлом Масловым после нескольких результативных ошибок.



«Он парень молодой, а молодым свойственно ошибаться. Да, Павел неудачно сыграл за молодёжную сборную России на чемпионате Европы и отметился сразу двумя автоголами в РПЛ. Однако это не отменяет того факта, что Маслов — качественный защитник. Неслучайно он практически не выпадает из основного состава «Спартака». Тедеско правильно делает, что продолжает доверять футболисту, несмотря на помарки. Со временем Маслов обретёт уверенность в своих силах и начнёт показывать более качественную игру.



Точно не говорил бы о закономерности в его автоголах. Смотрел матч с «Ростовом», и там обвинить Павла в том, что он срезал мяч в собственные ворота, было сложно. Имел место небольшой рикошет. Маслов занимал абсолютно правильную позицию в своей штрафной, и ему просто не повезло. А так он в центре обороны действует достаточно уверенно», — сказал Ледяхов в интервью RT.