Гвардиола объяснил поражение от «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проигрыш «Лидс Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ (1:2).
«Прежде всего поздравляем «Лидс». Во-вторых, при игре в полных составах мы создали два момента, но контролировали матч, наращивали темп и создавали определённые шансы. Потом мы ошиблись — плохо защищались, и они забили гол. После этого они защищались от игрока к игроку. Мы контролировали матч 40 минут, но перед голом дали им разбежаться и проиграли.
Иногда в своих матчах «Лидс» создаёт больше шансов, но проигрывает. В Лиге чемпионов в среду «Бавария» пробила тридцать девять раз, а «ПСЖ» — пять. У каждого тренера есть свой план. Мы подарили им первый гол, а после создали моменты, правда, не очень много. Они заслужили эту победу.
Нам всё ещё нужны очки, потому что наш конкурент может набрать больше очков. Но у нас есть три матча, аналогичные финалу. У меня невероятная уверенность в ребятах — иногда поражение необходимо, чтобы понять, что мы сделали не так», — приводит слова Гвардиолы «твиттер» «Манчестер Сити».
- 10 апреля 2021
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