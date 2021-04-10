Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола объяснил поражение от «Лидса»

Гвардиола объяснил поражение от «Лидса»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проигрыш «Лидс Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ (1:2).

«Прежде всего поздравляем «Лидс». Во-вторых, при игре в полных составах мы создали два момента, но контролировали матч, наращивали темп и создавали определённые шансы. Потом мы ошиблись — плохо защищались, и они забили гол. После этого они защищались от игрока к игроку. Мы контролировали матч 40 минут, но перед голом дали им разбежаться и проиграли.

Иногда в своих матчах «Лидс» создаёт больше шансов, но проигрывает. В Лиге чемпионов в среду «Бавария» пробила тридцать девять раз, а «ПСЖ» — пять. У каждого тренера есть свой план. Мы подарили им первый гол, а после создали моменты, правда, не очень много. Они заслужили эту победу.

Нам всё ещё нужны очки, потому что наш конкурент может набрать больше очков. Но у нас есть три матча, аналогичные финалу. У меня невероятная уверенность в ребятах — иногда поражение необходимо, чтобы понять, что мы сделали не так», — приводит слова Гвардиолы «твиттер» «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» дома уступил «Лидс Юнайтед», игравшему в меньшинстве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021