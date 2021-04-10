«Реал» — «Барселона»: Мингеса сократил разрыв в счёте

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса забил гол в матче с «Реалом». Счёт — 2:1 в пользу мадридцев, идёт второй тайм.

На 60-й минуте Лионель Месси покатил мяч на Жорди Альбу, тот от левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Антуан Гризманн в неудобной позиции не стал его принимать, подпрыгнув и пропустив мяч под собой, а дальше никто не держал Мингесу, который в касание вколотил мяч в сетку с нескольких метров.

Матч проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистенты: Пау Себрьян Девис, Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Иван Капаррос Эрнандес.



Соперники располагаются на соседних строчках таблицы Примеры — «Барселона» занимает второе место с 65 очками, «Реал» — на третьем месте, отставая на два очка. У лидера, мадридского «Атлетико», — 66 очков.



В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшемся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.