Дуглас Сантос: в «Гамбурге» говорили: «Русские холодные, как их климат». Но всё не так

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о России.
«Моё мнение — Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению людей к ней. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привёз из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!
Когда собирался переходить в «Зенит», партнёры по «Гамбургу» говорили: «Русские такие же холодные, как климат в их стране». Но на деле всё оказалось совершенно не так. Тут очень открытые и радушные люди. И с погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю. Может, просто ещё мало времени тут прожил, не всё увидел? Но ощущение такое, будто я здесь очень давно», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
- 11 апреля 2021
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