Вендел назвал своих друзей в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, с кем дружит в петербургском клубе.



«Дуглас Сантос и Малком очень помогали мне. Мы подружились, общаемся и за пределами поля. Раньше я играл только в Бразилии и Португалии, и приехал в страну с новым языком, в котором не понимаю ни слова. Это странно. Постепенно я к этому привыкаю.

Во время игры, на тренировках универсальный язык — футбольный мяч. Из-за языкового барьера происходят разные ситуации, но они делают тебя взрослее, ты лучше справляешься с трудностями. Чувствую себя куда более зрелым по сравнению с периодом жизни в Португалии», — цитирует Вендела Globo Esporte.



В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Вендел оформил дубль в матче с «армейцами». Это первые голы бразильца в составе петербургского клуба в официальных матчах.