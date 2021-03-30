Вендел назвал своих друзей в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, с кем дружит в петербургском клубе.
«Дуглас Сантос и Малком очень помогали мне. Мы подружились, общаемся и за пределами поля. Раньше я играл только в Бразилии и Португалии, и приехал в страну с новым языком, в котором не понимаю ни слова. Это странно. Постепенно я к этому привыкаю.
Во время игры, на тренировках универсальный язык — футбольный мяч. Из-за языкового барьера происходят разные ситуации, но они делают тебя взрослее, ты лучше справляешься с трудностями. Чувствую себя куда более зрелым по сравнению с периодом жизни в Португалии», — цитирует Вендела Globo Esporte.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Вендел оформил дубль в матче с «армейцами». Это первые голы бразильца в составе петербургского клуба в официальных матчах.
- 30 марта 2021
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