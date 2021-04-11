В России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом»

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев организует в России новый клуб под названием «Кайрат-Москва», сообщает Meta-ratings.kz.



Клуб будет заявлен в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. Отмечается, что представители клуба уже отправились из Алматы в Подмосковье, где займутся организационными вопросами. Стартовать в ПФЛ клуб намерен со следующего сезона.



«Кайрат-Москва» будет базироваться в Красногорске, и там же проводить свои домашние матчи. Команду возглавит Кирилл Кекер, которому будут помогать Евгений Коструб и Вадим Боровский. Костяк команды составят футболисты молодежного состава «Кайрата» — «Кайрат-Жастар».



«Кайрат» в прошлом сезоне в третий раз и впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. В нынешнем чемпионате команда стартовала с двух побед и одной ничьей.