Мостовой о дерби: на стороне «Локо» фактор Смолова. Он шикарно отгрузил дубль «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз, как будет складываться матч между красно-белыми и «Локомотивом».
«Фаворита сегодня нет. Обе команды в очень хороших кондициях. Помимо самого хорошего футбола, команды набирают очки. Будет интересно. Обидно будет, что одна из них проиграет, если не будет ничьи. С другой стороны, ничья будет в пользу «Зенита».
Смолов начал забивать, шикарно отгрузил «Сочи». Этот фактор на стороне «Локо», Федя должен играть в основе. Но у «Спартака» есть Соболев, который забивает, плюс Ларсон и Промес. Защита? Пабло наладил ее в «Локо». Спокойно наверху и внизу играет. Многое будет зависеть от того, кто первым забьет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 апреля 2021
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