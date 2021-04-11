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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Мостовой о дерби: на стороне «Локо» фактор Смолова. Он шикарно отгрузил дубль «Сочи»

Мостовой о дерби: на стороне «Локо» фактор Смолова. Он шикарно отгрузил дубль «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз, как будет складываться матч между красно-белыми и «Локомотивом».

«Фаворита сегодня нет. Обе команды в очень хороших кондициях. Помимо самого хорошего футбола, команды набирают очки. Будет интересно. Обидно будет, что одна из них проиграет, если не будет ничьи. С другой стороны, ничья будет в пользу «Зенита».

Смолов начал забивать, шикарно отгрузил «Сочи». Этот фактор на стороне «Локо», Федя должен играть в основе. Но у «Спартака» есть Соболев, который забивает, плюс Ларсон и Промес. Защита? Пабло наладил ее в «Локо». Спокойно наверху и внизу играет. Многое будет зависеть от того, кто первым забьет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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