«Локомотив» — «Спартак». Онлайн. Битва за Лигу чемпионов!

Привет, друзья! Сегодня в российской Премьер-Лиге запланированы четыре матча, центральный из них — в Черкизово. На «Локомотиве» сойдутся две столичные команды, набравшие весной отличный ход. Железнодорожники в 2021-м только выигрывают — что в чемпионате, что в Кубке. Ещё одна победа — над «Спартаком» — позволит красно-зелёным вернуться в борьбу за второе место и билет в Лигу чемпионов (а может быть, и за главный приз РПЛ — кто знает!). У красно-белых стимулы не меньше — они ещё не лишились надежд догнать и перегнать «Зенит» и взять золото. Со стратегической точки зрения — важнейшая игра! Цена ошибки — колоссальная. Предлагаем вам последить за дерби вместе с нами. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Как закончится дерби «Локомотив» — «Спартак»? Опрос
Пожалуй, главный вопрос дня в РПЛ (точный счёт оставляйте в комментах!).
Где смотреть онлайн матч «Локомотив» — «Спартак»
📺 Игру «Локомотив» — «Спартак» покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18:30 по московскому времени (начало игры — в 19:00). Онлайн-трансляция дерби — на «Чемпионате».
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