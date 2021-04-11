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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Локомотив» — «Спартак», онлайн-трансляция, 11 апреля 2021 года, 25-й тур РПЛ, где смотреть

«Локомотив» — «Спартак»
Олег Лысенко
«Локомотив» — «Спартак». Онлайн. Битва за Лигу чемпионов!
Следим за главным матчем уик-энда в России вместе.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Привет, друзья! Сегодня в российской Премьер-Лиге запланированы четыре матча, центральный из них — в Черкизово. На «Локомотиве» сойдутся две столичные команды, набравшие весной отличный ход. Железнодорожники в 2021-м только выигрывают — что в чемпионате, что в Кубке. Ещё одна победа — над «Спартаком» — позволит красно-зелёным вернуться в борьбу за второе место и билет в Лигу чемпионов (а может быть, и за главный приз РПЛ — кто знает!). У красно-белых стимулы не меньше — они ещё не лишились надежд догнать и перегнать «Зенит» и взять золото. Со стратегической точки зрения — важнейшая игра! Цена ошибки — колоссальная. Предлагаем вам последить за дерби вместе с нами. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
11 апреля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Турнирная таблица РПЛ
Как закончится дерби «Локомотив» — «Спартак»? Опрос
Live Олег Лысенко

Как закончится дерби «Локомотив» — «Спартак»? Опрос

Пожалуй, главный вопрос дня в РПЛ (точный счёт оставляйте в комментах!).

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11:03 Олег Лысенко

Где смотреть онлайн матч «Локомотив» — «Спартак»

📺 Игру «Локомотив» — «Спартак» покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18:30 по московскому времени (начало игры — в 19:00). Онлайн-трансляция дерби — на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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