«Абсолютно по делу». Пантелеев прокомментировал победу над «Краснодаром»

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал победу над «Краснодаром» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. В Туле «Арсенал» одержал победу со счетом 1:0.



«Настраивались только на победу, как и в любом матче. Очень важная победа в психологическом плане, тем более дома перед своими болельщиками. Считаю, что три очка мы заслужили, выиграли абсолютно по делу. Да, в кубковом матче с ЦСКА отдали много сил, но все понимали, что и с «Краснодаром» предстоит важная игра. Готов ли играть 90 минут? Физически чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Так что готов играть и приносить пользу команде», — сказал Пантелеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.