«Абсолютно по делу». Пантелеев прокомментировал победу над «Краснодаром»
Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал победу над «Краснодаром» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. В Туле «Арсенал» одержал победу со счетом 1:0.
«Настраивались только на победу, как и в любом матче. Очень важная победа в психологическом плане, тем более дома перед своими болельщиками. Считаю, что три очка мы заслужили, выиграли абсолютно по делу. Да, в кубковом матче с ЦСКА отдали много сил, но все понимали, что и с «Краснодаром» предстоит важная игра. Готов ли играть 90 минут? Физически чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Так что готов играть и приносить пользу команде», — сказал Пантелеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
18:24
-
18:24
-
18:14
-
18:07
-
18:04
-
18:01
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:24
-
16:54
-
16:47
-
16:43
-
16:36
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:28
-
15:26
-
15:15
-
15:09
-
15:07
-
14:51
-
14:37
-
14:16
-
14:13
-
13:58
-
13:45
-
13:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам