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Шварц: с Погребняком в штрафной нужно было играть плотно и жёстко

Шварц: с Погребняком в штрафной нужно было играть плотно и жёстко
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об линии нападения «Урала».

«Захарян очень хорошо может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции восьмёрки. Мы рады, что этот игрок вырос в нашей динамовской академии. Это добавляет определённых баллов ему. Арсен, как и Шиманьски, очень важен для нас.

Мы предварительно анализировали игру соперника и знали, что нападающие «Урала» достаточно опасны при игре головой в штрафной. Нам нужно было более агрессивно играть на флангах и не давать совершать прострелы и подачи. С Погребняком нужно было играть плотно и жёстко в штрафной зоне", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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