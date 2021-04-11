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Азмун — о гонке бомбардиров: для меня куда важнее чемпионство «Зенита»

Азмун — о гонке бомбардиров: для меня куда важнее чемпионство «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Иранец оформил дубль.

«В футболе бывает всякое. Иногда ты бьёшь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное не это, главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать.

Дубль ударами головой — впервые в карьере? Не помню, я ведь уже столько мячей забил! Чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ? Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

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