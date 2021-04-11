«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кавани в концовке матча вывел гостей вперёд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани в концовке матча с «Тоттенхэмом» вывел гостей вперёд.

На 79-й минуте Кавани забил гол. Мэйсон Гринвуд выполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кавани в падении головой переправил мяч в угол ворот.

Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Адам Нанн и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Андре Марринер.



«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).



В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 1:6. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.