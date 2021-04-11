Болельщик «Спартака» ударил женщину, ОМОН разнимал потасовку на трибуне «Локо». Фото

11 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» болельщики устроили массовую драку. С гостевой трибуны полетели несколько предметов, также больше десятка болельщиков «Спартака» побежали к болельщикам «Локомотива». Инцидент удалось решить только при участии сотрудников ОМОНа.

На данный момент «Локомотив» ведёт со счётом 2:0. Голами отличились нападающие железнодорожников Франсуа Камано и Фёдор Смолов на 22-й и 47-й минутах встречи соответственно. Защитник красно-белых Айртон заработал прямое удаление.

Главные кадры стычки — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.