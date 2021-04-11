Семак объяснил, почему Оздоев перестал попадать в стартовый состав «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче с «Сочи» (2:1) прокомментировал выбор состава на встречу.

«Почему Магомед Оздоев во втором матче подряд не попадает в стартовый состав? Что касается Вендела, то он смотрится сейчас очень хорошо, поэтому выходит в центре поля вместе с Барриосом. Здесь у нас больше креатива в центре поля. Что касается Магомеда, то у него был период, где чуть-чуть были травмы, немножко выбыл из того тонуса, в котором находился. Будем готовиться к следующему матчу. Будут играть те, кто лучше готов и более нужен команде на сегодняшний день», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.