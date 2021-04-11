«Голы не празднуют, потому что боятся». Моуринью раскритиковал VAR

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Португальский специалист высказал очередную порцию критики в сторону системы VAR.
«VAR? Эта тема сложна для всех: для нас, для игроков, для судей. Множество противоречий и решений, которые вы не очень хорошо понимаете. Это не локальная проблема, я не могу это исправить. Я больше ничего не понимаю. Иногда ты получаешь то, что хочешь, иногда нет. Я не знаю, как это комментировать. Теперь голы не празднуют, потому что боятся», — цитирует Моуринью BBC.
«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте.
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