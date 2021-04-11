Дубль Погребняка — в видеообзоре матча «Динамо» М — «Урал»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:2.
На 43-й минуте счёт открыл форвард «Урала» Павел Погребняк, который оказался самым расторопным на подборе. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Динамо» Иван Ордец, ему ассистировал Константин Тюкавин. На 56-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник москвичей Себастьян Шиманьски. Позже Арсен Захарян вывел динамовцев вперёд, Тюкавин отдал вторую голевую передачу. На 75-й минуте Погребняк оформил дубль и спас «Урал» от поражения.
Видеообзор матча «Динамо» М — «Урал» в чемпионате России
«Динамо» набрало 43 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Урал» (30) находится на 12-м месте.
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