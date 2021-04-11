«Лион» разгромил «Анже» благодаря дублю Мемфиса Депая
В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Анже». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» (Лион, Франция) и завершилась со счётом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Микаэль Лесаж.
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Голом отметился нападающий «Лиона» Мемфис Депай. На 41-й минуте преимущество «ткачей» удвоил бразильский хавбек Лукас Пакета. Точку в матче на 83-й минуте поставил всё тот же Депай. Нидерландец оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Лиона».
«Лион», набрав в 32 матчах 64 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» (41) — на 11-м месте. Лидирует в чемпионате Франции «Лилль» (69). Второй — «ПСЖ» (66). Третий — «Монако» (65).
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