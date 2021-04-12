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В «Спартаке» отреагировали на приезд Ральфа Рангника на матч с «Локомотивом»

В «Спартаке» отреагировали на приезд Ральфа Рангника на матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал присутствие бывшего главного тренера «Шальке-04» Ральфа Рангника на матче с «Локомотивом» (0:2).

«Думаю, что не по нашу душу он приехал. Не мы организовали приезд сюда Рангника. Не знаю, по каким причинам он посетил именно этот матч и в связи с чем он находится в Москве», — приводит слова Мележикова «Р-спорт».

Сообщалось, что Рангник ведёт переговоры с «Шальке-04» о возвращении в клуб в качестве спортивного директора. В «Шальке» хотят, чтобы Рангник руководил выходом клуба из кризиса.
Ральф Рангник покинул пост главного тренера «Шальке-04» в 2011 году. Специалист возглавил его, сменив на вакантном посту Феликса Магата. После этого Рангник вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал с ним Кубок и Суперкубок Германии. Также он руководил гельзенкирхенским клубом в 2004-2005 годах. Последним клубом специалиста стал «РБ Лейпциг».

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