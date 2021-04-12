«Локомотив» хочет назначить Ральфа Рангника главой спортивного отдела

Ральф Рангник приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с руководством «Локомотива». В московском клубе рассматривают немца на пост главы спортивного отдела. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Руководители „Локомотива“ заинтересованы в том, чтобы Рангник возглавил спортивный отдел клуба и был, по сути, спортивным директором», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что препятствием могут стать высокие условия немца. Специалист хочет получать около 3,6 млн евро в год.

Ранее Рангник посетил матч 25-го тура чемпионата России между «Локомотив» и «Спартаком» (2:0).

Сообщалось, что Рангник ведёт переговоры с «Шальке-04» о возвращении в клуб в качестве спортивного директора. В «Шальке» хотят, чтобы Рангник руководил выходом клуба из кризиса.

Ральф Рангник покинул пост главного тренера «Шальке-04» в 2011 году. Специалист возглавил его, сменив на вакантном посту Феликса Магата. После этого Рангник вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал с ним Кубок и Суперкубок Германии. Также он руководил гельзенкирхенским клубом в 2004-2005 годах. Последним клубом специалиста стал «РБ Лейпциг».