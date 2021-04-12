Криштиану Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» — «Дженоа»

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1. В составе победителей отличились Деян Кулушевски, Альваро Мората и Уэстон Маккени. Единственный гол за «Дженоа» забил Джанлука Скамакка.

После матча португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду бросил свою футболку на газон.

В нынешнем сезоне чемпионате Италии Роналду принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа», набрав 32 очка, занимает 13-е место. В следующем туре туринцы сыграют с «Аталантой», а «Дженоа» встретится с «Миланом».