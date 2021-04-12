«Кёльн» уволил главного тренера. Команда не побеждает два месяца и находится в зоне вылета

«Кёльн» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Маркус Гисдоль был отправлен в отставку.
«Команда, мой штаб и я отдавались на сто процентов до самого конца, чтобы добиться хороших результатов. К сожалению, в последнее время нам это не удавалось. Говорю это, потому что мы не заслужили побед, несмотря на хорошие отрезки. Команда всегда выкладывалась и старалась преодолеть трудности, преследовавшие нас с начала сезона. Я желаю ребятам всего наилучшего и, скрестив пальцы, надеюсь, что «Кёльн» останется в Бундеслиге», — сказал Гисдоль.
Гисдоль возглавлял «Кёльн» с 2019 года. Последнюю победу в Бундеслиге команда одержала 6 февраля, переиграв мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1). С тех пор она провела восемь матчей, в которых потерпела шесть поражений и дважды сыграла вничью.
После 28 туров «Кёльн», набрав 23 очка, находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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