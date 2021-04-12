Арьен Роббен: эта реабилитация — возможно, самая трудная. Иногда думал: «Есть ли смысл?»

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен высказался о своём возвращении после травмы. Накануне, 11 апреля, 37-летний футболист вышел на поле впервые за полгода.
«Я прошёл долгий путь. У меня была продолжительная реабилитация после травмы — возможно, самая трудная из всех. Но я всё равно вернулся. Этот матч был бонусом, чем-то вроде награды. Конечно, были моменты, когда я думал: «В этом точно всё ещё есть смысл?» Но я слишком сильно хотел вернуться на поле», — приводит слова Роббена RMC Sport.
Роббен — воспитанник «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенцев выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Нидерландов стал бронзовым и серебряным призёром чемпионата мира. В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.
- 12 апреля 2021
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