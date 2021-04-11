Николич обеспечил золото «Зениту»? «Локомотив» может оставить «Спартак» без Лиги чемпионов

У железнодорожников в 2021 году восемь побед подряд во всех турнирах!

«Локомотив», переиграв в дерби «Спартак», сократил отставание от красно-белых до одного очка. Железнодорожники включились в борьбу за попадание в Лигу чемпионов со второго места и фактически обеспечили своей победой третье подряд чемпионство «Зенита».

Пожалуй, давно такого не было, чтобы обе команды подходили к дерби, находясь едва ли не в лучшем своём состоянии за весь сезон и потрясая результатами. «Локомотив» выиграл все семь матчей в 2021 году в РПЛ и Кубке России. «Спартак» же перед встречей с железнодорожниками имел в чемпионате впечатляющую победную серию из четырёх матчей с общим счётом 16:5.

В основу красно-белых вернулся залечивший травму Алекс Крал, усадивший на скамейку Наиля Умярова. У «Локомотива» вообще почти полностью поменялась линия обороны после последней игры РПЛ с «Ротором»: Пабло заменил Мурило, Дмитрий Живоглядов — Дмитрия Рыбчинского, а Александр Сильянов — дисквалифицированного Мацея Рыбуся. Кстати, 20-летний Сильянов дебютировал в РПЛ.

«Спартак», как обычно в этом году, начал игру очень агрессивно, тогда как железнодорожникам было непросто закрывать движение мяча из-за особенностей тактической схемы. Два нападающих «Локомотива» оказывались против трёх центральных защитников красно-белых, четыре полузащитника — против пятёрки хавбеков. Особенно сложную роль получили Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк, которым приходилось постоянно переключаться на рывках с фланговых игроков (соответственно, Айртона и Виктора Мозеса) на центральных полузащитников гостей. Команда Доменико Тедеско раз за разом пользовалась этим. При счёте 0:0 спартаковцы создали несколько моментов благодаря Айртону, совершившему до своего удаления больше всех касаний мяча (63).

К 22-й минуте, когда «Локомотив» вышел вперёд, «Спартак» пробил в три раза больше соперника. Но не забиваешь ты — забивают тебе. Команда Марко Николича, в отличие от соперника, свой шанс реализовала. Подключение в атаку Дмитрия Живоглядова поставило Айртона в трудную ситуацию: бразилец вынужден был разрываться между ним и Дмитрием Бариновым, который в результате свободно подал в штрафную. Павел Маслов упустил Фёдора Смолова, и Франсуа Камано положил свой пятый мяч в 2021 году. А ведь до зимних сборов гвинеец ни разу не отличился за «Локомотив»!

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Вообще защитники хозяев старались сидеть глубоко и не разрывать линию, опасаясь атакующей группы «Спартака». Тот же Сильянов явно волновался, совершил несколько неудачных действий, однако потом всё же успокоился. Правда, перед перерывом едва не привёз пенальти в свои ворота. К счастью, для дебютанта судья Кирилл Левников пришёл к выводу, что Сильянов не фолил на Квинси Промесе. Красно-белые в спорном эпизоде получили только стандарт, с которыми защита хозяев в целом хорошо справлялась. Более того, всё закончилось тем, что сами железнодорожники, выиграв пару нейтральных мячей, организовали уже фирменный при Николиче контрвыпад. Айртону ничего не оставалось, кроме как фолить на красную карточку, а Александр Максименко как-то странно выстроил «стенку» и сам неудачно сыграл после удара Смолова со штрафного.

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К перерыву «Спартак» выигрывал по ударам — 11:6 (в створ — 6:3). Тем не менее уступал в два мяча.

Арбитр Федотов: в моменте с падением Промеса в штрафной «Локомотива» нарушения не было

Во втором тайме Тедеско пожертвовал центрфорвардом Александром Соболевым, чтобы при игре вдесятером сохранять баланс между атакой и обороной. Схема «Спартака» напоминала теперь 4-2-2-1, где Мозес (справа) и Промес (слева) поддерживали Джордана Ларссона. Универсал Роман Зобнин превратился в левого защитника. Кажется, он в своей карьере не играл только вратаря. И в этой вариации красно-белые уже на 52-й минуте могли сократить счёт, если бы заработали пенальти. Мяч после удара Мозеса коснулся руки Пабло. Почему Левников не указал на «точку»? Вопрос для судейских экспертов. По мнению бывшего судьи Игоря Федотова, это одиннадцатиметровый.

Арбитр Федотов: судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти

Красно-зелёные после перерыва играли строго «вторым номером», не стремились забрать мяч, даже несмотря на численное преимущество. Привычная история для команды Николича. «Локомотив» за 45 минут доехал до нужной станции «Результат», и оставалось только потерпеть ещё 45 минут в зале ожидания финального свистка. Тем более быстрые Смолов с Франсуа Камано в любой момент готовы были воспользоваться свободным пространством на половине поля раскрывшегося «Спартака» и довести счёт до крупного. Смолов, надо признать, опять выдал очень сильный матч: здорово открывался справа и слева в полуфлангах, набрал два балла по системе «гол плюс пас», совершил 39 касаний мяча, нанёс четыре удара и отдал четыре ключевые передачи.

«Спартак» спасся бы только при идеальной реализации моментов, но мяч, напротив, никак не шёл в ворота Маринато Гильерме. Натурализованный бразилец отметился сумасшедшим сейвом и тогда, когда Ларссон на ровном месте выскочил один на один. Кстати, странно, что Левников показал в этом эпизоде жёлтую карточку голкиперу «Локомотива», ведь Гильерме, кажется, кричал не на судью после своего чудо-сейва. С другой стороны, арбитру из Санкт-Петербурга, возможно, стоило серьёзнее наказать Георгия Джикию, боднувшего Камано. Защитник сборной России далеко не в первый раз попадает в такие ситуации, теряя самоконтроль под воздействием эмоций, тем не менее до сих избегал удалений.

Любопытно, что «Спартак» и во втором тайме перебил «Локомотив» — 10:5 (в створ — 4:2). Но победная серия красно-белых прервана, а железнодорожников – продолжена. Восьмая победа подряд команды Николича.