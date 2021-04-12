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Роналду в ярости ударил кулаком по стене в раздевалке после матча с «Дженоа»

Роналду в ярости ударил кулаком по стене в раздевалке после матча с «Дженоа»
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был разъярён после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», несмотря на победу туринцев со счётом 3:1.

Напомним, после встречи португалец бросил свою футболку на газон. По информации La Gazzetta dello Sport, Роналду продолжил вымещать недовольство в раздевалке, в ярости ударил кулаком по стене, принял душ и молча покинул стадион. Сообщается, что португалец не чувствует, что «Ювентус» находится на его уровне, и уже запросил у руководства гарантии на усиление состава в межсезонье.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 3 результативные передачи. «Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа», набрав 32 очка, занимает 13-е место.

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