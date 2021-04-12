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Пирло высказался о поведении Роналду после матча с «Дженоа». Игрок бросил футболку на поле

Пирло высказался о поведении Роналду после матча с «Дженоа». Игрок бросил футболку на поле
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод, произошедший после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:1). Напомним, после встречи португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду бросил свою футболку на газон.

«Это нормально. Криштиану — чемпион, и он всегда хочет оставить свой след. Не думаю, что клуб оштрафует Роналду. Он был расстроен, как и другие футболисты», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа», набрав 32 очка, занимает 13-е место.

Криштиану Роналду бросил футболку на газон после матча «Ювентус» — «Дженоа»
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