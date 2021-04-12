Пирло высказался о поведении Роналду после матча с «Дженоа». Игрок бросил футболку на поле

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод, произошедший после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:1). Напомним, после встречи португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду бросил свою футболку на газон.



«Это нормально. Криштиану — чемпион, и он всегда хочет оставить свой след. Не думаю, что клуб оштрафует Роналду. Он был расстроен, как и другие футболисты», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.



В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Ювентус» набрал 62 очка и поднялся на третье место в таблице Серии А. «Дженоа», набрав 32 очка, занимает 13-е место.