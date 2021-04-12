«Кёльн» объявил имя нового главного тренера

«Кёльн» на официальном сайте объявил о назначении Фридхельма Функеля на пост главного тренера клуба. Контракт 67-летнего специалиста с немецким клубом рассчитан до конца сезона-2020/2021.



Ранее «Кёльн» отправил в отставку наставника Маркуса Гисдоля, который возглавлял команду с 2019 года.



«Я внимательно следил за „Кёльном“ в течение последних нескольких недель и общался с руководством клуба. Команда хорошо зарекомендовала себя, но пока не оправдала всех надежд. Сейчас важно приложить усилия, чтобы набрать очки, необходимые для сохранения места в лиге. Я убеждён, что мы сможем это сделать», — отметил Функель.



Напомним, Функель уже работал в «Кёльне» с 2002 по 2003 год. Специалист также возглавлял «Дуйсбург», «Айнтрахт», «Герту», «Фортуну» и другие команды.

«Кёльн» уволил главного тренера. Команда не побеждает два месяца и находится в зоне вылета