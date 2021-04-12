Стерлинг: лично для меня этот сезон был очень странным
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о своих выступлениях в нынешнем сезоне.
«Не поймите меня неправильно, этот сезон лично для меня был очень странным. Тем не менее я по-прежнему наслаждаюсь футболом и отдаю все силы команде. Если я не забью или не сделаю что-то, чтобы помочь команде, я не буду счастлив. Конечно, я рад, что команда побеждает, но в то же время думаю, что для достижения общих целей я должен быть целеустремлённым, как прежде, и сейчас идеальное время для этого», — приводит слова Стерлинга BT Sport.
Ранее появилась информация, что у Стерлинга возник конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, однако позже английский форвард опроверг эту информацию.
Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой
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