Стерлинг: лично для меня этот сезон был очень странным

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о своих выступлениях в нынешнем сезоне.



«Не поймите меня неправильно, этот сезон лично для меня был очень странным. Тем не менее я по-прежнему наслаждаюсь футболом и отдаю все силы команде. Если я не забью или не сделаю что-то, чтобы помочь команде, я не буду счастлив. Конечно, я рад, что команда побеждает, но в то же время думаю, что для достижения общих целей я должен быть целеустремлённым, как прежде, и сейчас идеальное время для этого», — приводит слова Стерлинга BT Sport.



Ранее появилась информация, что у Стерлинга возник конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, однако позже английский форвард опроверг эту информацию.

Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой