Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с Гвардиолой
Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в социальных сетях отреагировал на слухи о возможном конфликте с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
Ранее английские СМИ сообщали, что после игры 28-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» Рахим Стерлинг и Филип Фоден выразили Гвардиоле недовольство в связи с уменьшением количества игрового времени.
«В социальных сетях появились какие-то сумасшедшие слухи… Это абсолютная ложь. С нетерпением жду большой недели с командой. Спокойной ночи, ребята», — гласит пост Стерлинга в «Твиттере».
В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 36 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
Стерлинг: начало сезона выдалось для нас непростым, но после мы начали выгрызать победы
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