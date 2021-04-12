Алекс Фергюсон назвал трансфер «Манчестер Юнайтед», который «обернулся катастрофой»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о трансфере, который он считает одним из самых провальных за время работы с клубом.
«Я уже с меньшей теплотой вспоминаю наш трансфер Оуэна Харгривза. В 2006 году он был феноменален. Именно такой игрок был нам нужен, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Роя Кина. Мы начали готовить предложение. Но я изучил его игру и почувствовал сомнение. Я не был так уверен в нём.
Дэвид Гилл усердно работал, согласовывая трансфер с «Баварией». Я встретился с агентом Оуэна на финале чемпионата мира в Берлине. Приятный человек, юрист. Я сказал ему, что Харгривз может добиться прогресса в «Юнайтед». В итоге это обернулось катастрофой.
Оуэн вообще не чувствовал уверенности в себе. Он даже близко не показывал намерения справиться со своими проблемами со здоровьем. Я видел, как на тренировках он часто выбирал более простые упражнения. Это было одно из самых разочаровывающих подписаний в моей карьере», — приводит слова Фергюсона Pundit Arena.
За четыре сезона в составе «Манчестер Юнайтед» Харгривз провёл 27 матчей и забил 2 гола.
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Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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