«VAR высасывает жизнь из футбола». Линекер — о современном судействе

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер поделился мнением о современном судействе и в частности о системе VAR.
«Удивительно, насколько нелепым стал VAR. Не только из-за многочисленных ошибок, но и из-за того, что это высасывает жизнь из игры. Радость празднования, которая делает футбол таким особенным, полностью ослаблена», — написал Линекер в своём «твиттере».
Ранее Линекер уже заявлял, что футбол без VAR был лучше. Гари призывает убрать систему видеопомощи арбитрам.
Первым крупным поводом для недовольства Линекера стал эпизод в концовке матча 23-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» (0:0). На 97-й минуте матча главный судья Майк Дин после длительного просмотра VAR принял решение удалить полузащитника гостей Томаша Соучека за удар локтем нападающего хозяев Александра Митровича в ходе борьбы за позицию при розыгрыше штрафного.
Видео спорного момента с участием Томаша Соучека в матче «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед»
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