«Реал», «ПСЖ» и «Интер» интересуются Лингардом

«Париж Сен-Жермен», миланский «Интер» и мадридский «Реал» в преддверии летнего трансферного окна следят за ситуацией с контрактом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает ESPN.

«Вест Хэм», за который сейчас выступает Лингард на правах аренды, хочет подписать его на постоянной основе. Однако яркая игра полузащитника, у которого остался год по контракту с «Манчестер Юнайтед», привлекла внимание ведущих клубов АПЛ и зарубежных топ-клубов. Лингард ещё не принял решения о своём будущем, но игрок предпочитает играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

28-летний футболист «Манчестер Юнайтед» выступает за «молотобойцев» на правах аренды с января. В нынешнем сезоне АПЛ Джесси сыграл 9 матчей, забил 8 голов и отдал три голевые передачи. На протяжении карьеры Лингард также играл в аренде за «Дерби», «Брайтон», «Бирмингем» и «Лестер».