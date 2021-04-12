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«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу визита Сухины в судейскую

«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу визита Сухины в судейскую
Футбол / РПЛ 0

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» подал обращение в КДК РФС по поводу появления начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем.

«Обращение «Спартака» по данному вопросу получено и включено в повестку дня», — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что КДК готов рассмотреть инцидент с визитом Сухины в судейскую в случае подачи «Спартаком» соответствующего обращения.

Заседание КДК РФС состоится завтра, 13 апреля. «Локомотив» переиграл «Спартак» со счётом 2:0. После матча красно-белые подали обращение в ЭСК РФС по поводу судейства встречи.

РФС готов рассмотреть появление Сухины в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак»
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