FARE: «Спартак» получал слишком мягкие санкции за оскорбления Гильерме фанатами

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) прокомментировала оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России.

«Гильерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет. Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение его заслуг в сборной России из-за его происхождения. Выходит, что «Спартак» всё это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков «Спартака». Эта ситуация должна стать тревожным звонком для КДК РФС, чьи решения не имели должного воздействия на «Спартак», и мы надеемся, что КДК наконец примет серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении голкипера сборной.



Мысль о том, что человек может каким-то образом «спровоцировать» расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьезности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе. Мы рассматриваем это как попытку оправдания не одного, а целой серии постыдных инцидентов со стороны фанатов «Спартака» в адрес Гильерме за последние пять лет. Мы выражаем солидарность и поддержку Гильерме и всем жертвам дискриминации в футболе и уверены, что жертвы расизма не должны быть наказаны за то, что подвергаются подобным унижениям», — сообщили в пресс-службе организации корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.