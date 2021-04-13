Видеообзор второй подряд разгромной победы «Вест Бромвича» в АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» в матче 31-го тура АПЛ «Вест Бромвич Альбион» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 32-й минуте, когда полузащитник «Вест Бромвича» Матеус Перейра реализовал пенальти за фол на самом себе.
Ещё через три минуты нападающий «дроздов» Мбайе Дьян совершил перехват на чужой половине и с левого края штрафной прострелил на дальнюю штангу, откуда полузащитник Мэтт Филлипс в подкате замкнул атаку, отправив мяч под перекладину.
Окончательный счёт был установлен на 69-й минуте — нападающий хозяев Каллум Робинсон подхватил мяч у чужой штрафной, после чего продвинулся к воротам и пробил мимо вышедшего вратаря.
На 94-й минуте капитан «святых» и основной полузащитник сборной Англии Джеймс Уорд-Праус не реализовал пенальти — великолепную реакцию показал вратарь хозяев Сэм Джонстон.
Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»
«Вест Бромвич Альбион» впервые в нынешнем розыгрыше АПЛ одержал две победы подряд — в матче предыдущего тура «дрозды» на выезде разгромили «Челси» (5:2).
Подопечные Сэма Эллардайса в 31 матче набрали 24 очка и занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (36) — на 14-м месте.
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