«Чемпионат» поднялся на две строчки и попал в ТОП-8 мировых спортивных медиа

Израильская аналитическая компания SimilarWeb опубликовала ежемесячную сводку самых попу-лярных мировых спортивных СМИ в интернете по объёму трафика.
По данным за март 2021 года, «Чемпионат» упрочил позиции в десятке лучших и поднялся на восьмое место, опережая французский L’Equipe, испанский Mundo Deportivo, британский Sky Sports и американский NBS Sports. В российском сегменте спортивных СМИ «Чемпионат» уверенно держит первое место.
Директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:
«Движение вверх «Чемпионата» ТОП-10 – это событие, которое в очередной раз доказывает, что мы можем на равных конкурировать с лучшими спортивными сайтами мира. Сегодня мы радуемся 8-му месту, но это всего лишь промежуточный результат в нашей стратегии».
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