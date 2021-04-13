Уткин предложил Сухине две версии, почему тот зашёл в судейскую перед дерби со «Спартаком»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о скандале, разгоревшемся после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0). На камеру попал момент, как начальник команды хозяев, бывший арбитр Станислав Сухина выходит из судейской комнаты, хотя посторонним запрещено там появляться.



«Интересно, чем закончится скандал с посещением судейской комнаты Сухиной. На самый интересный вопрос мы ответа, впрочем, не получим. Потому что самое-самое — это допытаться у Сухины, какого демона он там забыл. Я бы на его месте отстаивал версию, что младший Левников привёз ему от папы из Питера корюшку — там как раз пошла. А что, чем не гостинчик? От судьи судье, по-ветерански, от души душевно в душу. Но эта версия сейчас запоздала, теперь же надо сговариваться. Может не выдержать детектора.



Тогда жизнеспособна другая: Сухина может сказать, что он, ещё будучи судьёй, потерял в этой комнате что-то маленькое и ценное. Например, серьгу с брюликом. И вот снова надеялся найти. Вы скажете — так ведь не носил никогда серьгу судья Сухина. И сразу же ответ: конечно, не носил, я же потерял!



А вообще, мне снова кажется странным наш регламент. За судейство взялись серьёзно, ужесточив контроль. За визит в судейскую может последовать пожизненная дисквалификация для визитёра и техническое поражение для команды, которую он представляет. Вот скажите мне — раз так, то почему дисциплинарное расследование можно начать, только если есть обращение от другой команды? Получается, два участника игры должны выставить по дежурному у дверей судейской и проверять всех на входе-выходе? Если установлен факт захода постороннего в судейскую, этого должно быть достаточно. Для такого установления достаточно одной видеокамеры», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Локо» грозит «технарь» в дерби со «Спартаком»! Что делал начальник команды в судейской? Одна игра – а сколько скандалов!