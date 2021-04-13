Бышовец: у Саши Ярдошвили были удивительные взаимоотношения с игроками

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость об уходе из жизни главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Саша работал со мной ещё молодым врачом. У него были удивительные взаимоотношения с игроками, человеческие и профессиональные качества, отзывчивость. Затем мы работали с Александром в «Локомотиве». Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Самые добрые слова в память о нём, как о человеке. Супруга говорит, что Саша был внимательным и отзывчивым, что не всегда бывает у врачей. Это потеря для футбола как высокого профессионала, так и человека», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Александр Ярдошвили скончался сегодня утром на 67-м году жизни.