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Муса, Ерёменко и Рауш вошли в топ-10 самых дорогих свободных агентов

Портал Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих на сегодняшний день свободных агентов. В список попали три футболиста, выступавших в Российской Премьер-Лиге.

На третьем месте оказался бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, трансферную стоимость которого оценили в € 4 млн. 28-летний форвард после ухода из «Аль-Насра» потерял € 2 млн в стоимости. Шестую строчку в списке занял бывший игрок ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» Роман Еремёнко (€ 2 млн). Его стоимость осталась прежней.

Девятое место в топе занимает защитник Константин Рауш (€ 1,8 млн), покинувший московское «Динамо» в декабре. Стоимость 31-летнего футболиста также не изменилась.

Возглавляет рейтинг экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Алекс Тейшейра (€ 7 млн), который потерял € 5 млн в стоимости. На втором месте — экс-форвард «Атлетико» Диего Коста (€ 6 млн, минус € 4 млн).