В чемпионате Беларуси игрок исполнил «паненку» и не попал по воротам

Полузащитник «Сморгони» Артур Валикаев не реализовал пенальти в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с солигорским «Шахтёром» (0:3).
В добавленное к первому тайму время первого тайма матча при счете 1:0 в пользу «Шахтёра» полузащитник гостей получил шанс исполнить на 11-метровый удар. Валикаев пробил «паненкой», однако мяч перелетел через перекладину.
Права на видео принадлежат АБФФ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Белорусской федерации футбола.
Матч завершился со счётом 3:0 в пользу солигорской команды. «Сморгонь» в четырёх матчах набрала 1 очко и занимает последнее место в таблице чемпионата Беларуси.
Ранее спортивный директор брестского «Руха» Сергей Присяжнюк рассказал, как команда отправилась в колхоз после трёх матчей, сыгранных вничью в начале нового сезона чемпионата Беларуси.
- 13 апреля 2021
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