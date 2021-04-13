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В чемпионате Беларуси игрок исполнил «паненку» и не попал по воротам

Полузащитник «Сморгони» Артур Валикаев не реализовал пенальти в матче 4-го тура чемпионата Беларуси с солигорским «Шахтёром» (0:3).

В добавленное к первому тайму время первого тайма матча при счете 1:0 в пользу «Шахтёра» полузащитник гостей получил шанс исполнить на 11-метровый удар. Валикаев пробил «паненкой», однако мяч перелетел через перекладину.

Права на видео принадлежат АБФФ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Белорусской федерации футбола.

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу солигорской команды. «Сморгонь» в четырёх матчах набрала 1 очко и занимает последнее место в таблице чемпионата Беларуси.

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