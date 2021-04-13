«Динамо» попросит РПЛ начать 26-й тур с минуты молчания в память о Ярдошвили

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв сообщил, что клуб обратится в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Ярдошвили минутой молчания на матчах 26-го тура чемпионата России.
«На таких людях держатся профессии. Тот случай, когда эпитет «легенда» не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта в целом. И большая человеческая трагедия…
Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой. По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая всё своё сердце и силы. Он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить «Динамо». Выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Эдуардовича.
Мы обратимся в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура», — приводит слова Соловьёва пресс-служба «Динамо».
- 13 апреля 2021
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